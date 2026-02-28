una storia lunga 90 anni i vigili del fuoco in festa tra impegno e prevenzione

I Vigili del Fuoco festeggiano oggi un traguardo importante, celebrando quasi novant’anni di attività dedicata all’intervento e alla sicurezza della comunità. In questo lungo percorso, hanno affrontato numerosi interventi, dimostrando impegno costante e disponibilità, intervenendo in situazioni di emergenza e promuovendo attività di prevenzione. La celebrazione si svolge tra momenti di riconoscimento e ricordi di un passato ricco di servizi.

Una storia lunga quasi novant’anni, fatta di interventi, sacrifici e mani tese nel momento del bisogno. Ieri, alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Lucca in via Barbantini, quella storia ha trovato una nuova cornice ufficiale: per la prima volta si è celebrata la festa commemorativa dell’Istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, nato il 27 febbraio 1939. Non solo una ricorrenza, ma una giornata identitaria che si affianca a Santa Barbara e che segna un passaggio simbolico importante per uomini e donne che ogni giorno scelgono di essere, semplicemente, "lì dove serve". Un motto che racchiude l’essenza stessa dei Vigili del fuoco: presenza costante, professionalità, umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

