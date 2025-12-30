Dal Risorgimento a oggi | il Pri cerca racconti e saggi per celebrare i suoi 130 anni di storia

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 130º anniversario della fondazione del Partito Repubblicano Italiano, la Consociazione di Forlì invita autori a partecipare a un concorso letterario. Il tema scelto,

In occasione dei 130 anni della fondazione del Partito Repubblicano Italiano a opera del romagnolo Giuseppe Gaudenzi, la Consociazione del Pri di Forlì ha indetto un concorso letterario sul tema: "130 anni assieme al Partito Repubblicano Italiano: un ideale che vola sulle ali di una penna", per. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il partito più longevo d'Italia: Risorgimento Repubblicano celebra i 130 anni del Pri

Leggi anche: Ravenna e il Risorgimento: "L’Italia e i suoi ideali siano esempio per l’oggi"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.