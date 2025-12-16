L’Ue rivede i target sullo stop ai motori termici

La Commissione europea ha annunciato la revisione delle misure sul divieto di vendita di veicoli a motore termico, inizialmente previsto per il 2035. In risposta alle richieste dell’industria automobilistica, Bruxelles ha modificato i target di riduzione delle emissioni, aprendo nuovi scenari per il settore e la transizione verso una mobilità più sostenibile.

© Lettera43.it - L’Ue rivede i target sullo stop ai motori termici La Commissione europea ha deciso di cancellare lo stop ai motori termici previsto nel 2035. Bruxelles ha parzialmente accolto le richieste dei produttori del settore automotive nel nuovo progetto di riforma del green deal, rivedendo i target precedentemente fissati sulla riduzione delle emissioni. Nel nuovo piano, le case automobilistiche dovranno rispettare un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90 per cento dal 2035 in poi. Il restante 10 per cento, invece, dovrà essere compensato con l’utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell’Ue, oppure attraverso e-fuel e biocarburanti. Lettera43.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Auto, l’Ue rivede i target: salta lo stop ai motori termici nel 2035, sì a ibride e biofuel x.com Il produttore europeo è inciampato in una serie di ostacoli che lo hanno costretto a rivedere i target. Il recupero degli americani e l’arrivo dei cinesi della Comac - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.