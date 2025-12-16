automotive ed emissioni bruxelles fa dietrofront sullo stop ai motori termici entro il 2035

Bruxelles annuncia un cambio di rotta sulla strategia delle emissioni nel settore automotive, rinviando l'obiettivo di eliminare i motori termici entro il 2035. La decisione, formalizzata nel nuovo pacchetto della Commissione europea, rappresenta una svolta nelle policy ambientali e di mobilità sostenibile, aprendo nuove prospettive per l'industria e i veicoli a combustione.

La marcia indietro sullo stop ai motori termici è ufficiale ed è tutta nel pacchetto adottato dalla Commissione europea. Bruxelles rivede gli obiettivi di decarbonizzazione del settore auto, modificando le regole sulle emissioni di anidride carbonica per vetture e furgoni. Dal 2035 in poi, stando alla proposta (che andrà ora negoziata da Parlamento e Consiglio), le case automobilistiche europee dovranno rispettare un obiettivo di riduzione delle emissioni allo scarico del 90% rispetto ai livelli del 2021 (anziché del 100%). Questo lascerà spazio sul mercato, anche dopo il 2035, oltre ai veicoli completamente elettrici e a idrogeno, anche ai veicoli ibridi plug-in, ibridi leggeri, a quelli con range extender e ai veicoli con motore a combustione interna. Ilfattoquotidiano.it

