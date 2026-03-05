Renault Bridger | il nuovo fuoristrada compatto sbarca nel 2026

Il 10 marzo 2026 Renault presenterà il concept Bridger, un nuovo fuoristrada compatto destinato ai mercati extraeuropei. Il veicolo è stato sviluppato con l’obiettivo di offrire una soluzione adatta alle esigenze di quei territori, e l’evento segnerà il debutto ufficiale del modello. La casa automobilistica ha annunciato questa anticipazione senza fornire dettagli aggiuntivi sul progetto.

Renault sta per rivelare ufficialmente il concept Bridger il 10 marzo 2026, un veicolo compatto progettato specificamente per mercati extraeuropei. Questo nuovo modello, sviluppato in India e destinato ad Africa e Medio Oriente, si colloca sotto la soglia dei quattro metri di lunghezza. La strategia del gruppo francese punta a colmare il vuoto lasciato dai vecchi SUV compatti robusti, utilizzando motori termici ibridi invece che elettrici. L'obiettivo è chiaro: offrire una soluzione pratica per regioni dove l'elettrificazione non è ancora matura. Un ritorno alle origini utilitarie nel mercato globale Esiste un segmento specifico che il Vecchio Continente ha smesso di produrre e non è mai riuscito a sostituire adeguatamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Renault accelera sui mercati internazionali e svela la showcar Bridger Concept

