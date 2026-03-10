Reggio | 17 misure contro stalking truffe e violenza

A Reggio Calabria, la Questura ha adottato 17 misure preventive nel febbraio 2026 per fronteggiare fenomeni di stalking, truffe e violenza. Queste azioni mirano a rafforzare la sicurezza pubblica e a prevenire comportamenti criminali nella città. Le misure sono state introdotte in risposta alla diffusione di reati e si concentrano su diverse aree della tutela della legalità.

La Questura di Reggio Calabria ha varato una serie di misure preventive nel mese di febbraio 2026 per arginare la criminalità diffusa. Sette ammonimenti, due divieti di accesso agli stadi e un foglio di via costituiscono il nucleo dell’intervento contro stalking e truffe. L’azione si concentra su soggetti a rischio sociale, con l’obiettivo di interrompere il ciclo della violenza prima che degeneri in tragedie irreversibili. Il fronte della sicurezza urbana. L’analisi condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine ha identificato profili di pericolosità specifica all’interno del territorio reggino. Diciassette provvedimenti sono stati emessi o proposti per bloccare condotte illecite in fase iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: 17 misure contro stalking, truffe e violenza Articoli correlati Napoli: arrestato 58enne per stalking e violenza contro l’ex moglieSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Roccella: 17 dicembre è un giorno importante. Riconosciuta la specificità della violenza contro le donneLa nuova norma contro il femminicidio entra oggi in vigore ufficialmente dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dello scorso 2 dicembre e... Una selezione di notizie su Reggio 17 misure contro stalking truffe... Temi più discussi: Reggio Calabria, 17 misure di prevenzione a persone socialmente pericolose; Reggio Calabria, allarme sicurezza: 17 misure di prevenzione in un solo mese; Reggio Calabria: il 13 marzo convegno sulla celiachia promosso dal Lions Club Host; Reggio: la Carovana Rosa PAM dedica 2 giornate sulla prevenzione del Tumore al Seno. Sicurezza a Reggio Calabria, raffica di misure della Polizia: 17 provvedimenti contro soggetti pericolosiProsegue senza soste l’attività di prevenzione dei reati della Questura di Reggio Calabria al fine di arginare fenomeni di violenza urbana e prevenire disordini e turbative pregiudizievoli per l’ordin ... strettoweb.com Reggio Calabria, intensificata l’attività della Polizia di Stato: 17 misure di prevenzione a febbraioProvvedimenti che rappresentano un importante strumento deterrente per ridurre il rischio di reiterazione di comportamenti illeciti ... reggiotv.it Incidente sul #lavoro a Bagnolo, in provincia di #Reggio Emilia, dove un operaio è caduto in una vasca di acqua 90 gradi riportando ustioni gravissime. x.com Comune di Reggio Emilia added a... - Comune di Reggio Emilia - facebook.com facebook