Il 17 dicembre è un giorno importante per la lotta contro la violenza sulle donne. La riconoscimento della specificità di questo fenomeno, attraverso l’istituzione di un reato dedicato nel codice penale (articolo 577-bis), rappresenta un passo fondamentale. Questo risultato è stato possibile anche grazie all’impegno di Eugenia Roccella.

© Secoloditalia.it - Roccella: 17 dicembre è un giorno importante. Riconosciuta la specificità della violenza contro le donne

La battaglia contro il femminicidio non ha un colore politico e nemmeno una bandiera. Se oggi esiste uno specifico reato e un apposito articolo del codice penale, il 577-bis che lo prevede è anche grazie al grande lavoro svolto da Eugenia Roccella. La ministra della famiglia, della natalità e delle pari opportunità oggi finalmente può dire di essere riuscita a scrivere un capito di storia nazionale, perché quel reato da oggi, 17 dicembre, entra ufficialmente in vigore. Al Secolo d’Italia che l’ha raggiunta telefonicamente, Roccella ha spiegato che quella che stiamo vivendo “ E’ una giornata importante per la lotta alla violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Un calendario contro la violenza di genere: «Ogni giorno rosso racconta una storia che non doveva finire, ma che può ancora insegnarci a cambiare le prossime»

Leggi anche: “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”: gli appuntamenti dal 15 novembre al 6 dicembre

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

FERROVIE

Che tempo faceva a Campofelice di Roccella il 17 Dicembre 2023 - Archivio Meteo Campofelice di Roccella - Agrigento (AG) Caltanissetta (CL) Catania (CT) Enna (EN) Messina (ME) Palermo (PA) Ragusa (RG) Siracusa (SR) Trapani (TP) ... ilmeteo.it

Roccella: Alex Neri e Antonio D’Africa il 28 dicembre, I’M OK! Preparati a vivere una serata super vibrazionale e in presenza con due veri guru della musica. Se ami l’energia dal vivo e i beat che ti fanno muovere, questo evento è fatto per te. Vieni a divertirti, b - facebook.com facebook