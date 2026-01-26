Napoli | arrestato 58enne per stalking e violenza contro l’ex moglie

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Napoli nel quartiere San Carlo Arena con l'accusa di stalking e violenza nei confronti dell'ex moglie. La donna aveva segnalato comportamenti minacciosi e aggressivi, tra cui calci, sputi e minacce di morte. L’intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto dell’uomo, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza domestica.

Quartiere San Carlo Arena, Napoli: donna vittima di calci, sputi e minacce di morte. Dopo la denuncia, Carabinieri arrestano l’ex marito per stalking. Aveva cercato di dimenticare calci, sputi e mani al collo. Sperava fosse l’ultimo episodio, ma la situazione è precipitata. Siamo a Napoli, nel quartiere San Carlo Arena, dove una donna di 54 anni è stata vittima di violenza da parte dell’ex marito, 58 anni. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’aggressione e il calvario della vittima. L’ultimo episodio risale al 23 gennaio: durante una lite, l’uomo colpisce la donna con calci, le sputa in faccia e tenta di strangolarla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

