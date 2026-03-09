Bartolozzi | La magistratura è un plotone d’esecuzione Nordio | Certo che si scuserà

Si apre una nuova polemica politica tra alcuni rappresentanti del governo e figure dell’opposizione, con dichiarazioni che hanno suscitato reazioni immediate. Un esponente ha definito la magistratura come un “plotone d’esecuzione”, mentre un altro ha commentato che sicuramente ci saranno scuse. Successivamente, un politico ha precisato che le sue parole sulla riforma miravano a rafforzare la credibilità del sistema giudiziario.

«Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot.sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione». Così il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nel suo intervento durante una trasmissione di sabato scorso all’emittente siciliana Telecolor. La frase è arrivata al termine di un botta e risposta con la senatrice Ilaria Cucchi. Quest’ultima aveva chiesto alla capo di gabinetto perché il governo «ha tutto questo interesse per il processo penale», quando le maggiori criticità sono nel civile. «Il penale uccide le persone, rovina la reputazione, uccide le famiglie - ha risposto Bartolozzi - poi può essere che dopo 15 anni una parte si sente dire che il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

