Referendum sulla riforma della giustizia | a Bobbio un incontro pubblico per approfondire le ragioni del Sì

A Bobbio si svolge un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo. L’evento fa parte di un ciclo di appuntamenti promossi nel territorio piacentino per approfondire le ragioni del “Sì”. Le riunioni sono rivolte ai cittadini interessati a conoscere meglio i contenuti della riforma e si inseriscono in un percorso di informazione pubblica.

Domenica 8 marzo alle 16.30 al Centro Polivalente di Bobbio in Piazzetta Santa Chiara Prosegue nel territorio piacentino il ciclo di appuntamenti pubblici dedicati all’approfondimento della riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Il prossimo incontro si terrà domenica 8 marzo alle 16.30 al Centro Polivalente di Bobbio (Piazzetta Santa Chiara, 1) e rappresenterà un ulteriore momento di confronto e informazione promosso dal Centrodestra piacentino per offrire ai cittadini strumenti utili a comprendere nel merito i contenuti della riforma. L’iniziativa vedrà la partecipazione di relatori con significative responsabilità istituzionali e politiche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

