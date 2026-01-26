Referendum sulla giustizia alla Fondazione Banco Napoli | le ragioni del sì e quelle del no

Il 29 gennaio alle 15:30 si terrà presso la Fondazione Banco di Napoli un dibattito sul referendum sulla giustizia, focalizzato sulla riforma costituzionale e la separazione delle carriere della magistratura. L’incontro offrirà un approfondimento equilibrato sulle ragioni a favore e contro, contribuendo a una maggiore consapevolezza sui temi che influenzano l’assetto del sistema giudiziario italiano.

Giovedì 29 gennaio alle 15,30 è in programma a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli, il dibattito sulla riforma costituzionale, che prevede la separazione delle carriere della magistratura, tema di cruciale rilevanza per l’assetto del sistema giudiziario italiano. L’evento organizzato da Andrea Abbagnano Trione, docente di diritto privato all’Universitá del Molise, vedrà confrontarsi giuristi e magistrati su una questione che tocca i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, in particolare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura sancite dall’art. 104 della Costituzione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e quelle del noIl referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, approvato nel 2025, rappresenta un tema di grande rilevanza nel panorama giudiziario italiano.

Caiazza (Sì Separa) vs Maruotti (Anm): le ragioni del Sì e del No sul referendum sulla giustiziaIl referendum sulla riforma della giustizia ha suscitato diverse opinioni tra sostenitori e oppositori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia; Il referendum sulla giustizia non c’entra con la velocità dei processi; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No - CGIL.

Referendum giustizia 2026, firme raggiunte: quando si vota e i quesitiIl referendum costituzionale sulla Giustizia del 22 e 23 marzo si terrà senza quorum: quali sono i cinque quesiti e cosa cambia votando SÌ ... quifinanza.it

Serracchiani: no al referendum confermativo sulla riforma della giustiziaBisogna smontare la riforma nel merito perchè mina l'equilibrio costituzionale. Così la deputata Debora Serracchiani, membro anche della commissione giustizia alla Camera ... rainews.it

Sul referendum confermativo sulla riforma della Giustizia, su cui si dovrebbe votare i prossimi 22 e 23 marzo, potrebbero arrivare importanti novità nei prossimi giorni. Domani si riunisce la camera di consiglio del Tar del Lazio per la trattazione collegiale del ri - facebook.com facebook

Referendum Giustizia, su cosa si esprimerà il Tar domani e cosa cambia per il voto sulla riforma Nordio x.com