Referendum Giustizia Nordio | Sentir dire che umilio le toghe è ciò che ferisce di più

Un rappresentante del governo ha commentato le recenti polemiche sul referendum sulla giustizia, affermando di aver portato la toga per oltre 40 anni e di non voler umiliare le toghe. La dichiarazione sottolinea che chi ha svolto questa professione non ha intenzione di ledere l’immagine della magistratura. La discussione riguarda le percezioni e le affermazioni che si sono fatte sulla questione.

"Ho tenuto la toga per oltre 40 anni, figurarsi se un magistrato che si sente ancora magistrato vuole umiliare la magistratura. Ecco, questa è la considerazione che è stata fatta negli ultimi mesi che mi ha ferito di più". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine di un evento organizzato da FdI a Torino parlando del Referendum sulla Giustizia. "È una riforma che, anzi, libererà la magistratura da quella che è l'ipoteca delle correnti e da quella degenerazione che, tra l'altro, è stata denunciata non certamente soltanto da me ma anche da molti che oggi militano per il no", aggiunge.