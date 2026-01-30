Nordio Blasfemo dire che riforma della giustizia mini indipendenza delle toghe
Il ministro Nordio attacca duramente le critiche sulla riforma della giustizia, definendole “blasfeme” chi sostiene che limiti l’indipendenza delle toghe. La riforma costituzionale, che dovrebbe essere sottoposta al voto degli italiani, resta il punto centrale delle tensioni politiche. Nordio continua a sostenere che si tratta di un passo necessario, anche se le opposizioni e alcune forze politiche si oppongono con fermezza. La discussione si fa sempre più accesa, mentre il governo cerca di convincere l’opinione pubblica della bontà delle sue proposte
ROMA (ITALPRESS) – “Sul versante delle riforme la pagina più significativa è certamente rappresentata dalla riforma costituzionale prossima al vaglio del popolo italiano. Sento il dovere istituzionale di ribadire con chiarezza e fermezza che ritengo blasfemo sostenere che questa riforma tenda a miniare l'indipendenza della magistratura un principio non negoziabile che, oltre mezzo secolo fa, in un momento peraltro molto doloroso della Repubblica, mi indusse a far parte di quel nobile ordine al quale mi sento ancora di appartenere”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di cassazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Questa mattina si è aperto ufficialmente l’Anno giudiziario 2026 nella Corte di Cassazione.
Il ministro Carlo Nordio difende la sua riforma sulla separazione delle carriere dei giudici, respingendo le accuse di essere mini indipendenza delle toghe.
Nordio presenta i pilastri della riforma della sua giustizia
