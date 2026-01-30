Referendum giustizia Nordio | Blasfemo dire che riforma mini indipendenza toghe

Il ministro Carlo Nordio difende la sua riforma sulla separazione delle carriere dei giudici, respingendo le accuse di essere mini indipendenza delle toghe. Nordio ribadisce che il cambiamento serve a rendere più chiara e trasparente il lavoro dei magistrati, e che le critiche più dure sono infondate. La campagna per il referendum si avvicina, e il governo si prepara a spiegare meglio i punti salienti della proposta.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, difende la riforma della separazione delle carriere in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Passata "attraverso un lungo e articolato esame parlamentare durato oltre due anni, ora, in perfetta aderenza al dettato costituzionale, approda al giudizio del popolo sovrano. Non intendo in questa sede dilungarmi sui contenuti, sento però il dovere istituzionale di ribadire con chiarezza e fermezza che ritengo blasfemo sostenere che questa riforma tenda a minare l' indipendenza della magistratura, un principio non negoziabile", ha detto il Guardasigilli intervenendo nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 alla Corte Suprema di Cassazione a Roma, a cui partecipa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

