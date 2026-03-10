Referendum Giustizia polemiche dopo le parole di Bartolozzi Nordio | Non deve dimettersi

Dopo le dichiarazioni di Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, si sono aperte polemiche nel panorama politico. La funzionaria ha invitato gli elettori a votare sì al Referendum, sostenendo che in questo modo si eliminerebbe la magistratura, definendola come un “plotone di esecuzione”. Il ministro Nordio ha replicato affermando che Bartolozzi non deve dimettersi.

È scoppiata la polemica politica dopo le dichiarazioni di Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, che in merito al Referendum ha detto: “Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, sono plotoni di esecuzione”. Le opposizioni sono subito insorte esprimendo indignazioni e chiedendo le dimissioni dal suo incarico. Il Guardasigilli Carlo Nordio si è detto dispiaciuto per le parole pronunciate da Bartolozzi – durante un programma dell’emittente televisiva siciliana Telecolor – ma ha respinto l’ipotesi che venga rimossa dal suo ruolo istituzionale. Nordio: “Bartolozzi non deve dimettersi, ha chiarito e si scuserà”. Giusi Bartolozzi “ ha già chiarito il suo punto di vista che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria, che ha definito politicizzata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

