Il referendum sulla Giustizia 2026 si svolge senza bisogno di quorum, poiché si tratta di un voto di conferma. La consultazione riguarda diverse questioni, tra cui gli orari delle udienze e la separazione delle carriere tra magistrati e avvocati. Le modalità di votazione sono state stabilite e il voto si svolgerà in una giornata unica, senza limiti di affluenza minima.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum costituzionale relativo alla riforma della giustizia. La riforma voluta dal governo introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l’istituzione dell’Alta corte disciplinare. Non è necessario raggiungere il quorum per convalidare il voto e gli orari in cui le urne sono aperte cambiano da domenica a lunedì. Referendum Giustizia 2026, niente quorum Quando e in quali orari si vota Sì o no, cosa comporta il voto Separazione delle carriere, cosa comporta Referendum Giustizia 2026, niente quorum Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum costituzionale relativo alla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia 2026 senza quorum, guida con la spiegazione dagli orari alla separazione delle carriere

Referendum Giustizia 2026: ogni voto conta per la separazione delle carriereIl 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi sul referendum costituzionale sulla giustizia, che riguarda la separazione delle...

Referendum giustizia: i penalisti reggini in piazza per il Sì alla separazione delle carriereReggio Calabria si prepara a un confronto diretto sulla riforma costituzionale della giustizia.

Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

Contenuti utili per approfondire Referendum Giustizia

Temi più discussi: La posta in gioco del referendum sulla giustizia 2026: tre questioni che è bene conoscere; Referendum giustizia 2026: 4 marzo, secondo focus online con le ragioni del NO; Referendum costituzionale sulla giustizia: cosa sapere; Giornata di mobilitazione straordinaria per il No alla legge Nordio-Meloni, il 7 marzo iniziative in tutto il Paese.

Sondaggi Referendum Giustizia 2026: cresce Sì al 54%, No 46%/ Cdx e centristi: ecco chi vota per la riformaSondaggi Piepoli sul Referendum Giustizia 2026 con il contro-recupero del Sì a +8% sul No progressista: tutti i numeri e come votano i partiti ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2026: Referendum, Sì trionfa col 63%/ Pd 20% arranca, Lega 8% senza Vannacci: Cdx vola al 4Sondaggi politici di Lab21 verso il Referendum 2026: il Sì oltre il 60%, tiene il Centrodestra con un Pd ancora fermo sul 20%. Tutti gli scenari ... ilsussidiario.net

Referendum giustizia, la Toscana si mobilita: 70 appuntamenti dei comitati del Sì e del No x.com

Referendum giustizia, M5S difende ANPI: “Insulti inaccettabili” - facebook.com facebook