Referendum giustizia il Pd porta a Perugia Andrea Orlando | Costituzione sotto attacco votate no

A Perugia si apre il fronte del no al referendum sulla giustizia con la presenza dell'ex ministro della giustizia Andrea Orlando. Il politico ha invitato i cittadini a votare contro le modifiche costituzionali, sostenendo che la Costituzione è sotto attacco. L'evento si svolge in un momento di grande attenzione politica sulla riforma, con il pubblico presente a ascoltare le sue parole.

Il fronte del no al referendum costituzionale sulla giustizia porta a Perugia l'ex ministro della giustizia Andrea Orlando. L'evento, organizzato dal Partito Democratico di Perugia, in collaborazione con i Giovani Democratici e il Comitato provinciale Società civile per il No, è fissato per giovedì 12 marzo alle ore 21 alla Sala Sant'Anna. "La presenza di Orlando segue quella di altre figure di primo piano del panorama democratico, come Pierluigi Bersani, Elly Schlein e Rosy Bindi, a testimonianza della centralità di Perugia nella battaglia civile a difesa della Carta del 1948. L'ex Guardasigilli approfondirà le criticità di un...

