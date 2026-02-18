Il dibattito sulla giustizia Dal referendum al carcere | Votate in base ai contenuti

Il dibattito sulla giustizia si è acceso ieri sera nell’Auditorium di Illumia, in via De’ Carracci, a causa delle tensioni sul tema e della presenza di figure di spicco. Il confronto ha coinvolto il professor Vittorio Manes, avvocato e specialista in diritto penale, e Enrico Biscaglia, presidente di Bologna Bene Comune, sotto la guida di Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino. La discussione si è concentrata su vari aspetti, tra cui il rapporto tra referendum e carceri, spingendo i partecipanti a riflettere sui contenuti piuttosto che sulle polemiche.

Non solo il referendum. Si è parlato di giustizia a 360 gradi all’incontro di ieri sera nell’Auditorium di Illumia, in via De’ Carracci, con due ospiti di rilievo: il professor Vittorio Manes, avvocato e grande esperto di diritto penale, ed Enrico Biscaglia, presidente di Bologna Bene Comune, con moderatore Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino. Il dibattito – dal titolo ’La posta in gioco, dialogo sulla giustizia’ – è stato promosso dall’Associazione culturale Incontri Esistenziali, presieduta da Francesco Bernardi. "Viviamo una eterna stagione di populismo punitivo – sottolinea Manes –, dove il diritto penale viene visto come strumento per contrastare ogni problema e ogni fenomeno sociale, ed ogni irritazione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il dibattito sulla giustizia. Dal referendum al carcere: "Votate in base ai contenuti" Nordio accusa il Csm di logiche corruttive: polemica Schlein e referendum sulla giustizia al centro del dibattito.Il ministro Nordio ha accusato il Csm di pratiche corrotte, sostenendo che il consiglio si muove secondo logiche mafiose. Leggi anche: Separazione carriere, Meloni: Referendum? "Il Governo non va a casa comunque, votate sui contenuti" – Il video Brescia, 10 gennaio 2026 - Dialogo sulla giustizia in vista del referendum costituzionale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cui prodest? La riforma della separazione delle carriere: quale destino per la difesa?; Tempesta sul referendum dopo le parole di Gratteri: interviene anche il Csm; Dibattito sul referendum sulla giustizia; Il dibattito sulla Giustizia. Su sorteggio e correnti si infiammano i due fronti. Anche a Perugia si apre il dibattito sul referendum giustizia: Nordio e Baldassarre al Teatro del PavonePerugia si prepara a ospitare un appuntamento destinato ad accendere il confronto sul futuro della giustizia italiana. Domani, 18 febbraio 2026 alle ore 15.45, al Teatro del Pavone, si terrà l’incontr ... corrieredellumbria.it REFERENDUM GIUSTIZIA Referendum sulla Giustizia, a San Severo un confronto civile per un voto consapevoleSala gremita alla Palazzina Liberty di San Severo per il convegno promosso dall’Associazione Culturale Enrico Berlinguer ... statoquotidiano.it A #PingPong @BrunellaBB “È una situazione di imbarbarimento del dibattito che rischia di creare un effetto boomerang e la gente non va neanche a votare, già il referendum sulla giustizia è un tema tecnico e specifico se poi c’è il rischio botta e risposta la ge x.com Il Parlamento riapre il dibattito sul divieto della carne di cavallo, con una proposta che punta a riconoscere cavalli, asini e muli come animali da affezione e a vietarne la macellazione. Una scelta che potrebbe segnare un cambio storico nel modo in cui l’Italia c facebook