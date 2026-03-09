Il Partito Democratico ha diffuso un video in cui Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministro Nordio, afferma chiaramente che l’obiettivo del governo è eliminare la presenza della magistratura. La dichiarazione si riferisce al referendum sulla giustizia, con un invito esplicito a votare sì per cambiare le norme esistenti. La frase più significativa è quella in cui si invita a votare sì e a “togliersi di mezzo le toghe”.

“ Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministro Nordio, lo ammette senza mezzi termini: il loro obiettivo è togliere di mezzo la magistratura. Il 22 e 23 marzo vota no a una giustizia controllata dal governo”. Lo scrive il Pd sui suoi profili social, pubblicando un intervento in tv della capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, la quale afferma: “Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, perché “sono plotoni di esecuzione”. Oggi la premier, Giorgia Meloni, ha pubblicato un lungo video sui social per ‘spingere’ il sì. Serracchiani (Pd): “Parole Bartolozzi gravissime, si dimetta”. “Le parole attribuite a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto al ministero della giustizia e magistrata, sono sconcertanti e gravissime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, “votate sì e ci togliamo di mezzo le toghe”: il Pd pubblica video Bartolozzi

