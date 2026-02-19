Referendum giustizia | perché votare no
Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo si è acceso a causa delle critiche mosse alla riforma Nordio, che molti considerano dannosa. Per chiarire le posizioni, si svolge un incontro pubblico aperto a tutti, dove si analizzeranno i punti più contestati. I partecipanti potranno ascoltare esperti e confrontarsi sulle conseguenze di un eventuale sì o no. L’obiettivo è aiutare gli elettori a capire le implicazioni di questa decisione, che potrebbe cambiare il sistema giudiziario del paese.
Incontro pubblico per comprendere e discutere le ragioni del?? al referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma Nordio.Ospiti?????????????????????, magistrata, comitato giusto dire no??????????????, avvocato e giornalista???????????????, professore Università di Firenze?????????????.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Giustizia, Vendola sul referendum: "Vorrei votare sì ma voto no: ecco perché"Nichi Vendola si schiera per il no al referendum sulla giustizia, anche se ammette di aver trovato alcuni aspetti interessanti nelle proposte.
Antonio Di Pietro spiega perché votare sì al referendum sulla giustiziaAntonio Di Pietro ha spiegato perché invita a votare sì al referendum sulla giustizia.
Referendum Giustizia: perché votare NO
Argomenti discussi: Referendum costituzionale sulla magistratura: perché abbiamo deciso di votare NO; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Il referendum sulla giustizia spiegato semplice.
Perché votare NO al referendum Per difendere la giustizia: iniziativa della Fiom ToscanaSIENA. Si terrà lunedì, 23 febbraio alle ore 9, presso la Saletta dei Mutilati in Viale Maccari 1, a Siena, la conferenza Perché votare NO al Appuntamento a Siena, il 23 febbraio, presso la Saletta d ... ilcittadinoonline.it
Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noCome cambierebbe la magistratura se vincesse il sì al referendum sulla giustizia? La «riforma Nordio» va a vantaggio dei cittadini o di chi, di volta in volta, detiene il potere? Rispondono Stefano Ce ... vanityfair.it
Referendum giustizia, sabato a Trapani il primo incontro del Comitato Sì Riforma #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook
Stasera c'è #Piazzapulita Toni crescenti nella campagna sul #referendum giustizia; la "MAGA" #Meloni, sempre più vicina al #trumpismo; un approfondimento sugli #Epsteinfiles con intervista esclusiva a @MichaelWolffNYC @PiazzapulitaLA7 alle 21:15 s x.com