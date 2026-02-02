Referendum giustizia l’avvocato Marchesi | Voto sì le correnti non possono dominare il Csm

L’avvocato Giulio Marchesi si schiera apertamente a favore della riforma della giustizia e annuncia che al referendum voterà sì. Marchesi, noto avvocato di Bergamo, critica le correnti interne al Consiglio superiore della magistratura, sostenendo che non possono continuare a dominare le decisioni. «Le correnti devono uscire di scena», dice senza mezzi termini, sottolineando la necessità di un sistema più trasparente e meno condizionato da lobby interne. La sua posizione si inserisce nel dibattito aperto in vista del voto del 22 e 23 marzo

“Sono favorevole alla riforma della giustizia: al referendum voterò sì”. Così l’avvocato Giulio Marchesi, affermato legale bergamasco, esprime la propria posizione sulla consultazione popolare del 22 e 23 marzo. “Si tratta della mia opinione – precisa – e la espongo a titolo personale, non in qualità di presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, perché quest’organo rappresenta tutti gli avvocati, sia coloro che sono convinti della bontà della riforma sia coloro che ne sono contrari. Al suo interno vi sono professionisti con opinioni e orientamenti differenti, come nella magistratura e in ogni altro ambito”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il referendum sulla separazione delle carriere rappresenta un momento chiave per riformare il sistema giudiziario.

