Referendum giustizia nasce il Comitato per il No | Mina l’indipendenza della magistratura

È nato il Comitato per il No al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di tutelare l’indipendenza della magistratura. Il comitato invita cittadini e associazioni a condividere l’impegno contro una legge di revisione costituzionale ritenuta dannosa per il funzionamento autonomo della magistratura e per la separazione dei poteri. La posizione si basa sulla necessità di preservare un sistema giudiziario indipendente e rispettoso delle istituzioni democratiche.

"Siamo aperti a tutte le realtà associative e ai cittadini che vorranno condividere l'impegno a contrastare una legge di revisione costituzionale che indebolisce e compromette il governo autonomo della magistratura e la sua effettiva indipendenza da ogni altro potere, a partire da quello politico". Così Marco Toscano, segretario generale della Cgil Bergamo, annuncia la costituzione, anche a Bergamo, del Comitato per il No al referendum costituzionale sulla Magistratura, che aderisce al Comitato nazionale della società civile formato a Roma lo scorso 10 gennaio. Questa realtà, plurale e articolata, diffonderà nella cittadinanza una conoscenza informata dei contenuti del provvedimento.

