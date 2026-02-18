Riforma Giustizia | Governo al Lavoro CSM sul Ponte Tensioni e Dibattito sull’Indipendenza della Magistratura

Riforma Giustizia: Decreti Attuativi al Vaglio, Tensioni tra Governo e Magistratura. La riforma della giustizia, voluta dal governo Meloni, entra nella fase cruciale dell’attuazione con la predisposizione dei decreti attuativi. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso apertura al dialogo, mentre emergono forti critiche e preoccupazioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e delle associazioni di magistrati, in un quadro di acceso dibattito politico. La discussione verte sull’impatto delle nuove misure sull’organizzazione e il funzionamento del sistema giudiziario italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giustizia, Nordio: “Blasfemo dire che riforma mina indipendenza magistratura”Il ministro Nordio respinge con forza le accuse secondo cui la nuova riforma minerebbe l’indipendenza della magistratura.

Sfida al sistema: le tensioni politiche minano l’indipendenza della magistratura nell’anno giudiziarioQuesta mattina si è aperto l’anno giudiziario con un dibattito acceso sulla posizione della magistratura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La blindatura parlamentare della riforma costituzionale della magistratura; Dieci domande e dieci risposte sul referendum del 22 e 23 marzo; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; La riforma della Giustizia fatta dal governo non è per i cittadini ma contro i magistrati.

Riforma giustizia, pronti i decreti attuativi. È scontro. Nordio: Sono bozze, aperti al dialogoPiù facile a dirsi. Visto che, nelle stesse ore, esplode il caso dei decreti attuativi. Che il governo avrebbe già, più o meno, scritto. Mentre opposizioni, magistrati e avvocatura erano fermi alla ... repubblica.it

Scontro sulla riforma della giustizia, tensioni tra governo e magistratiIl presidente dell’Anm, Giuseppe Parodi, ha replicato sostenendo che il Comitato è autonomo e che la diffusione dei nomi contrasterebbe con la tutela della privacy dei cittadini (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

Riforma della giustizia, sorteggio al CSM e referendum del 22 e 23 marzo. Al centro del confronto c’è il nodo del correntismo e il rapporto tra indipendenza dei magistrati e credibilità dell’ordine giudiziario. Nella rubrica “Osservatorio giustizia”, curata da Loren facebook

Giovanni Storti, del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, sceglie l'ironia per spiegare il suo 'no' al Referendum sulla riforma della Giustizia disegnata dal ministro Nordio. L'attore milanese simula un bel sorteggio per il cast di un nuovo film: "Perché scegliere g x.com