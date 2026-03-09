Giovedì, al teatro Parenti di Milano, la premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parteciperà a un evento per sostenere il voto

La premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni scende in campo a Milano per sostenere il "sì" al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo al Teatro Franco Parenti di via Pier Lombardo dalle ore 15. L’incontro, intitolato “Sì. Una riforma che fa giustizia. Una giornata dedicata alla riforma che l’Italia aspettava da decenni“ si concluderà con l’intervento della presidente del Consiglio. Tra i politici ad annunciare la presenza del capo del Governo nel capoluogo lombardo c’è Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI nel Parlamento europeo: "Quella di Giorgia Meloni a Milano è una presenza significativa per spiegare una volta di più la necessità di questa riforma, che non è del governo o del centrodestra, ma è una riforma di civiltà". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Referendum. Meloni giovedì al teatro Parenti

Svizzera: Meloni, poi Schlein e altri big salutano parenti vittime al termine della funzioneRoma, 9 gen (Adnkronos) - Tutti i leader presenti nella chiesa dei santi Ambrogio e Carlo al Corso, a partire da Giorgia Meloni, hanno salutato i...

Al Teatro Parenti, Marina Rocco debutta ne “Il mio nome è Maria Stuarda”, un’indagine teatrale sulla violenzaAmbientato negli anni Quaranta, lo spettacolo racconta la presa di coscienza di una donna segnata da violenze domestiche e abusi sul posto di lavoro...

Una raccolta di contenuti su Referendum Meloni giovedì al teatro....

Discussioni sull' argomento REFERENDUM GIUSTIZIA 22-23 MARZO 2026: VOTIAMO ‘NO’ ALLA LEGGE MELONI-NORDIO PER L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA DAL POTERE POLITICO; Landini: La riforma Nordio-Meloni stravolge la Costituzione in 7 punti. La legge deve essere uguale per tutti; Referendum, Meloni in piazza. Lite su Mantovano e i cattolici; Meloni: al referendum vincerà il Sì. I big della sinistra insieme in piazza.

In queste ore la destra ha trovato un nuovo nemico da mettere alla gogna: Tomaso Montanari. Il motivo Queste parole qui, pronunciate due giorni fa da Montanari sul Referendum. “Volete avere ancora come padri e madri costituenti Teresa Mattei, Piero Cala - facebook.com facebook

… e il segretario nazionale dei Giovani Simone Leoni. Ora andiamo a vincere. Il 22 e il 23 marzo votiamo Sì al referendum. x.com