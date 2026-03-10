Redken a Sanremo | il Covo diventa hub di bellezza attiva

Durante il Festival di Sanremo 2026, il brand Redken ha preso posto al Covo di Italia, che è stato trasformato in un centro di bellezza attivo. Per tutta la settimana, lo spazio ha ospitato iniziative e attività legate ai trattamenti e alle tendenze di bellezza. La presenza del marchio ha coinvolto pubblico e professionisti del settore in un ambiente dedicato alla cura dei capelli.

Il Festival di Sanremo 2026 si apre con una presenza massiccia del brand Redken all'interno del Covo di Italia, trasformando lo spazio in un vero e proprio centro di bellezza attivo per tutta la settimana. Ogni giorno, ospiti e curiosi trovano a disposizione degli hair stylist pronti a offrire ritocchi rapidi o consigli personalizzati prima delle apparizioni televisive. La strategia dell'ospitalità nel cuore della festa. L'affluenza verso il Covo è stata costante, rendendo l'angolo dedicato ai capelli uno dei punti di passaggio obbligato per chiunque volesse seguire gli eventi dal vivo o partecipare alle watch night. La presenza fisica degli esperti del marchio non si limita alla semplice esposizione, ma diventa un servizio attivo: chi passa può sedersi sulla poltrona dedicata per ricevere assistenza immediata sul proprio look.