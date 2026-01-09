I Love Vintage Market | al The Social Hub amore per la bellezza e il fatto a mano

I Love Vintage Market, ospitato presso The Social Hub, è un evento dedicato alla passione per il fatto a mano e il vintage. Qui si incontrano creazioni uniche, realizzate con cura e attenzione ai dettagli, che riflettono l’amore per l’artigianato e la bellezza autentica. Un’occasione per scoprire prodotti originali e sostenibili, valorizzando il talento dei creatori e il valore del fatto a mano.

L'amore è il motore dell'universo, "move il sole e l'altre stelle", ma anche la testa e le mani, portando a pensare e creare, mossi da un'idea di bellezza. Domenica 8 febbraio arriva l'evento dedicato all'amore e alla passione di chi realizza con le proprie mani pezzi unici, a chi li ricerca e li.

