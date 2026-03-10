RedBird-Milan il binomio è sempre più solido | tutti i progetti per far decollare il Diavolo

RedBird, il fondo di investimento di Gerry Cardinale, ha consolidato il suo ruolo nel Milan, di cui è proprietario dal 2022. La società ha annunciato diversi progetti per far crescere il club e rafforzarne la posizione nel calcio italiano. L’obiettivo è sviluppare nuove iniziative e migliorare le strutture, con l’intento di portare il Milan a nuovi livelli.

Non due binari distinti, ma uno sviluppo parallelo, con l'obiettivo di portare in alto il Milan. I risultati sul campo sono sotto gli occhi di tutti, ma ci sono altri dati importanti per la società. Il dossier sul nuovo stadio è, chiaramente, in primo piano. Rappresenta una priorità strategica perché consentirà di aumentare i ricavi e di rafforzare ulteriormente la competitività del club, economica e sportiva. La speranza del Milan (e dell'Inter, giacché lo stadio sarà realizzato insieme) è che non ci siano altri stop o rallentamenti nella strada verso il nuovo impianto. Che, logicamente, non porterà nuovi ricavi prima del 2031 o 2032.

