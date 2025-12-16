Aumento Rc Auto dal 2026 quanto costerà in più assicurare la macchina

A partire dal 2026, gli automobilisti italiani dovranno affrontare un aumento dei costi delle assicurazioni RC Auto. Questa novità potrebbe comportare un incremento delle spese annuali per le famiglie, influenzando la gestione del budget dedicato alla mobilità. Di seguito, analizziamo le ragioni di questo incremento e le possibili conseguenze per i conducenti.

Il 2026 si aprirà con un conto salato per gli automobilisti italiani, con l’ assicurazione RC Auto destinata a salire. Se da un lato il Governo congela gli aumenti delle multe stradali, dall’altro interviene su assicurazioni e carburanti. Le associazioni dei consumatori ricordano come le polizze auto siano già cresciute in modo significativo negli ultimi anni. Ed ora rincarano ulteriormente a causa di una modifica inserita nella Manovra. RC Auto in aumento nel 2026. La misura più rilevante per il settore assicurativo è contenuta in un emendamento omnibus al disegno di legge di Bilancio. Dal 1° gennaio 2026 l’ aliquota applicata ai premi RC Auto relativi al rischio di infortunio del conducente e al rischio di assistenza stradale salirà dal 2,5% al 12,5% per tutti i contratti stipulati o rinnovati a partire da quella data. Quifinanza.it

