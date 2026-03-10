Ravenna | fermato con 4 giubbotti addosso e zaino pieno

Il 9 marzo 2026, nel primo pomeriggio, i Carabinieri di Ravenna sono intervenuti nel centro commerciale Esp per fermare una persona trovata con quattro giubbotti addosso e uno zaino pieno. L’uomo è stato immediatamente fermato e sottoposto a controllo, evitando che potesse mettere in atto ulteriori azioni. L’intervento ha impedito che si concretizzassero furti all’interno del centro commerciale.

Il 9 marzo 2026, alle ore del primo pomeriggio, un intervento rapido dei Carabinieri ha impedito il compimento di una serie di furti in atto presso il centro commerciale Esp a Ravenna. Un uomo è stato fermato mentre indossava quattro giubbotti rubati e trasportava altro materiale sottratto all'interno di uno zaino. L'azione delle forze dell'ordine è scattata immediatamente dopo la segnalazione della vigilanza privata del complesso commerciale. Due pattuglie della Sezione Radiomobile della compagnia di Ravenna sono giunte sul posto per gestire l'emergenza. La coordinazione tra i militari e gli addetti alla sicurezza ha permesso di identificare con precisione l'autore dei reati.