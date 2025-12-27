ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo lungo la SP 229II. Un 36enne residente a Santa Maria di Licodia, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo della propria auto lungo la SP 229II, nel territorio comunale licodiese, durante un servizio di controllo della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò. Il nervosismo e l’odore sospetto. Alla vista della pattuglia, i militari hanno deciso di intimargli l’alt per un accertamento. Il comportamento visibilmente agitato del conducente ha subito insospettito i Carabinieri che, dopo averlo fatto scendere dall’auto, hanno avvertito il forte odore di marijuana provenire dai suoi indumenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Santa Maria di Licodia: fermato con droga addosso, scatta l’arresto

Leggi anche: Santa Maria di Licodia, sequestrato un allevamento equino abusivo

Leggi anche: Incidente a Santa Maria di Licodia, camion si ribalta: ferito il conducente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Operazione Alto impatto, 4 arresti per droga: sequestrati 50 chili di cocaina e oltre 30 di marijuana; Stretta contro spacciatori e titolari di cannabis shop tra Catania e provincia: quattro arresti e tre denunce.

Concerto d'organo presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena ore 17,30 - facebook.com facebook

#BuongiornoFirenze Chiostro di Santa Maria Novella #Firenze #Florence #Toscana #Tuscany @UNESCO x.com