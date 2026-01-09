Urp Rimini un bilancio 2025 in crescita | oltre 15 mila contatti allo sportello e 11 mila segnalazioni gestite

Da riminitoday.it 9 gen 2026

Nel 2025, l’URP di Rimini ha registrato un aumento dei contatti, con oltre 15.000 incontri allo sportello e 11.000 segnalazioni gestite. Questi dati riflettono l’impegno dell’ufficio nel mantenere un servizio di ascolto e informazione efficace e accessibile ai cittadini, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la comunità locale. Un bilancio positivo che evidenzia la crescita e l’affidabilità dell’URP nel corso dell’anno.

Il 2025 si chiude con un bilancio tutto al positivo per l’attività dell’Ufficio Relazioni con il pubblico di piazza Cavour 29, che registra un significativo incremento dei contatti con l’utenza e conferma il proprio ruolo di punto di ascolto e di informazione sempre vicino al cittadino, sia in. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

