Urp Rimini un bilancio 2025 in crescita | oltre 15 mila contatti allo sportello e 11 mila segnalazioni gestite

Nel 2025, l’URP di Rimini ha registrato un aumento dei contatti, con oltre 15.000 incontri allo sportello e 11.000 segnalazioni gestite. Questi dati riflettono l’impegno dell’ufficio nel mantenere un servizio di ascolto e informazione efficace e accessibile ai cittadini, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la comunità locale. Un bilancio positivo che evidenzia la crescita e l’affidabilità dell’URP nel corso dell’anno.

