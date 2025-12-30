Unicef | in Repubblica del Congo 35mila stupri su minorenni nel 2025
Secondo recenti rapporti, nel 2025 sono stati registrati circa 35.000 casi di stupri su minorenni nella Repubblica Democratica del Congo. La violenza sessuale contro i bambini rappresenta un problema grave e diffuso, evidenziando la necessità di interventi concreti e di una maggiore attenzione internazionale per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.
''la violenza sessuale contro i bambini è endemica, sistemica e in aumento in tutta la Repubblica Democratica del Congo''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
