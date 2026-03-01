Rapine violenza droga e strade pericolose | la mappa della Forlì criminale

Nel corso dell’ultimo anno, ForliToday ha pubblicato approfondimenti sui principali fenomeni criminali che coinvolgono Forlì e la Romagna. La mappa della criminalità locale include rapine, episodi di violenza, traffico di droga e strade considerate pericolose. Sono stati analizzati vari eventi e situazioni che hanno interessato la città e la provincia, offrendo un quadro dettagliato della situazione.

Un viaggio tra dati, inchieste e storie per raccontare la criminalità a Forlì, quartiere per quartiere. Non solo cronaca nera, ma una mappa per capire dinamiche, numeri e zone d’ombra del territorio Dati, inchieste e storie che disegnano il volto meno visibile di Forlì. Un racconto che va oltre la cronaca nera per entrare nei meccanismi della criminalità. Una mappa per capire dove e come cambiano sicurezza, illegalità e territorio. "Costrette a vendere il nostro corpo tra stupri, debiti e aborti clandestini": come funziona la tratta della prostituzione in Romagna . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

