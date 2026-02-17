Corriere della droga scappa al posto di blocco e abbandona il veicolo | dentro c' erano 44 chili di cocaina
Un uomo ha tentato di sfuggire a un posto di blocco e ha abbandonato il suo veicolo, lasciando sul sedile 44 chili di cocaina. L’episodio si è verificato nella zona industriale di Catania il 9 febbraio, durante un’operazione della polizia che ha portato all’arresto del conducente e al sequestro della droga.
L'uomo è stato bloccato successivamente negli uffici della questura, dove si era presentato per recuperare il mezzo dopo averne denunciato falsamente il furto Un arresto e il sequestro di oltre 44 chilogrammi di cocaina sono il bilancio di un'operazione condotta dalla squadra mobile di Catania la mattina del 9 febbraio scorso nella zona industriale. L'intervento è scattato nell'ambito di un'attività info-investigativa che aveva segnalato l'arrivo di un corriere proveniente da fuori regione, incaricato di consegnare un ingente quantitativo di droga. Durante il servizio di perlustrazione, gli agenti hanno individuato un'utilitaria con a bordo un uomo intento ad armeggiare sotto il sedile anteriore lato passeggero.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
