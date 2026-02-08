Banda di ladri assalta l’edicola É la terza volta

Questa notte, l’edicola e tabaccheria Dire Fare Giocare in via della Ricordanza è stata di nuovo presa di mira dai ladri. È la terza volta in poco tempo che cercano di svaligiarla, con rumori sospetti e serrande forzate. La zona, vicino alla chiesa, si sveglia ancora una volta con i danni e l’amarezza dei proprietari.

Notte di rumori sospetti e serrande forzate. L’ edicola e tabaccheria Dire Fare Giocare in via della Ricordanza, a pochi passi dalla chiesa, è tornata nel mirino dei ladri. È il terzo colpo in poco più di venti giorni. Anche questa volta i malviventi si sono scagliati contro la porta d’ingresso, cercando di forzarla. Stavolta però il colpo è andato a vuoto: niente bottino, nessun furto. Segno che l’attenzione dei titolari, dopo i raid precedenti, è ormai altissima. Respinti dall’edicola, i ladri si sono quindi spostati a cercare fortuna altrove, come già accaduto nel fine settimana tra il 17 e il 18 gennaio quando una banda aveva preso di mira altri esercizi commerciali e abitazioni private del quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nella notte di domenica 21 dicembre, il Centro Anziani Auser di Bollate è stato nuovamente preso di mira dai ladri, segnando il terzo episodio in due anni.

