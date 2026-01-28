Questa mattina a Palermo sono finiti in manette due uomini, un senegalese e un egiziano, accusati di aver sequestrato una persona. La polizia ha eseguito un'operazione che ha portato all’arresto dei due e ora cerca un terzo uomo, che al momento è irreperibile. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

PALERMO, 28 GEN – Due stranieri, di 26 e 37 anni, accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carattere transnazionale e sequestro di persona a scopo d’estorsione, sono stati arrestati a Imperia e Milano dai poliziotti dello Sco di Roma, della Sisco di Palermo e delle squadre mobili di Agrigento e Palermo, coordinati dalla Dda della Procura siciliana. Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo siciliano. Il provvedimento restrittivo è stato adottato su indagini avviate dopo uno sbarco avvenuto a Lampedusa (Agrigento) il 25 agosto del 2022. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Immigrazione clandestina e sequestro di persona: due stranieri arrestati

Approfondimenti su Immigrazione Clandestina

La Questura di Piacenza prosegue le proprie iniziative volte a contrastare l’immigrazione clandestina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Anxious Students Caught Up In Smuggling Syndicate | S9 E20 FULL EPISODE | Border Security Australia

Ultime notizie su Immigrazione Clandestina

Argomenti discussi: Immigrazione clandestina e sequestro in safe house libica, due arresti; Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: due arresti a Imperia e Milano; Palermo, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sequestro di persona, due arresti; Immigrazione clandestina e sequestro in safe house libica, due arresti.

Immigrazione clandestina e sequestro, due arrestiInchiesta della Dda di Palermo, ordinanza eseguita a Imperia e a Milano. I due indagati, secondo la testimonianza dei migranti approdati a Lampedusa avrebbero avuto un ruolo attivo anche in un campo d ... rainews.it

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sequestro di migranti a scopo di estorsione: 2 arrestiDue stranieri di 26 e 37 anni, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carattere transnazionale e sequestro di persona a sco ... scrivolibero.it

Palermo, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sequestro di persona, due arresti I dettagli: https://qds.it/favoreggiamento-immigrazione-clandestina-sequestro-persona-due-arresti-palermo/ - facebook.com facebook

Immigrazione clandestina e sequestro in safe house libica, due arresti. Inchiesta della Dda di Palermo, ordinanza eseguita a Imperia e a Milano #ANSA x.com