Rapina con tentato stupro contro coppia di fidanzati scricchiola la versione delle vittime | scarcerati in tre

Tre persone sono state scarcerate dopo aver passato alcuni giorni agli arresti domiciliari, in relazione a una rapina avvenuta il 19 febbraio ai danni di una coppia di fidanzati. Secondo le indagini, le tre persone erano state fermate con l’accusa di aver compiuto il colpo e, per una di esse, di aver tentato uno stupro sulla ragazza. La versione delle vittime ha subito alcune variazioni nel corso delle verifiche.

Il Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare con cui il 19 febbraio gli indagati erano finiti ai domiciliari. Sono accusati di aver speronato l'auto dei due a Borgetto, di aver picchiato il ragazzo, rubato 200 euro e poi cercato di abusare della giovane. La difesa, con intercettazioni e documenti, ha ricostruito una versione diversa dei fatti Erano finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di aver prima rapinato una coppia di fidanzati e poi, solo per uno di loro, anche di aver tentato di abusare della ragazza lo scorso 19 febbraio. Adesso però, con distinti provvedimenti, tre dei quattro indagati sono tornati liberi: il tribunale del Riesame ha infatti annullato integralmente l'ordinanza di custodia cautelare emessa a loro carico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

