Rapina e ferimento in centro. E’ quanto è accaduto nelle prime ore della vigilia di Natale, all’interno del parcheggio Diamanti di via Arianuova. Secondo quanto si apprende, infatti, i carabinieri – giunti sul posto a seguito della segnalazione di un giovane ferito – hanno ricostruito l’accaduto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Tentata rapina al parcheggio, poi la coltellata ad una delle vittime: arrestati tre giovanissimi

Leggi anche: Rapina al bar Sanremo con il fucile e tentata rapina ad un automobilista, arresti domiciliari per De Rosa

Leggi anche: "Avete una sigaretta?", poi scatta l'aggressione con spray urticante ai Murazzi: tre arrestati per rapina

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Follia in un supermercato: bottigliate all'addetto alla sicurezza e coltellate al cassiere - L'episodio è andato in scena poco prima delle 18 di domenica sera in un supermercato Carrefour che si trova nel centro di Milano, per la precisione in via Torino. today.it

Violenta rapina in un supermercato a Milano: l'arresto per tentato omicidio e come sta il cassiere - Nessun nastro azzurro e bianco della polizia, niente caos, né macchie di sangue verso l'ingresso del negozio. milanotoday.it

Rapina in un supermercato in centro a Milano finisce nel sangue: accoltellato un cassiere - Serata movimentatissima all'interno del supermercato Carrefour Express in via Torino, in pieno centro ... milanotoday.it

Una rapina riuscita e una tentata nell’arco di pochi minuti facebook

GIOVANE ACCOLTELLATO, 30ENNE FERMATO PER TENTATO OMICIDIO E RAPINA Oltre all’accusa di tentato omicidio, i carabinieri contestano anche la tentata rapina mentre restano critiche ma stabili le condizioni del 40enne salernitano raggiunto ieri ma x.com