Rapina al supermercato ad Aprilia banditi armati di pistola in fuga con il bottino

Nel tardo pomeriggio di ieri, Aprilia è stata teatro di una rapina armata presso il supermercato Conad di via dei Mille. Due banditi armati di pistola hanno fatto irruzione nel negozio, riuscendo a impossessarsi di un ingente bottino prima di fuggire. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità, che stanno ora indagando sull'accaduto.

Rapina armata nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 dicembre, in un supermercato ad Aprilia. Ad agire, da quanto si apprende, sono stati due banditi che, pistola in pugno, hanno fatto irruzione all'interno del Conad di via dei Mille.Erano intorno alle 18 quando i rapinatori sono entrati in.

