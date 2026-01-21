Rally Città di Foligno cambia data | il 7 marzo l’appuntamento imperdibile

Il 7 marzo si terrà il 5° Rally Città di Foligno, un evento atteso dagli appassionati di automobilismo. Questa gara rappresenta un momento importante per gli amanti delle competizioni su strada, offrendo un’occasione per vivere l’atmosfera delle corse in un contesto cittadino. La modifica della data permette di organizzare al meglio la partecipazione e il pubblico, garantendo un’esperienza sicura e coinvolgente per tutti gli interessati.

5° Rally Città di Foligno, ci siamo. L’appuntamento ormai imperdibile per tutti gli appassionati di automobili è alle porte. La macchina organizzativa girà già a pieno regime ed annuncia le date dell’evento. Novità importanti per il 5° Rally Città di Foligno, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Terra 2026. La PRS Group, organizzatrice dell’evento, ha annunciato una variazione significativa al programma originariamente previsto per sabato 7 e domenica 8 marzo. L’intera manifestazione sarà infatti anticipata di un giorno e si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 marzo. La scelta permetterà una gestione logistica più efficiente e agevolerà la sistemazione di tutti i soggetti coinvolti, evitando criticità organizzative.🔗 Leggi su Sportface.it

