Rigo Jr sbarca a tempo pieno nel CIRT 2026

Nel 2026, Jacopo Rigo debutta a tempo pieno nel Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). Dopo alcune esperienze internazionali, il giovane pilota si prepara a confrontarsi con il massimo livello nazionale, segnando un passo importante nella sua carriera. A 19 anni, Rigo si affaccia con determinazione all’appuntamento più rilevante del rally italiano, portando avanti il percorso di crescita e consolidamento nel mondo delle competizioni su terra.

Il 2026 sarà un anno di svolta per Jacopo Rigo e, dopo aver vissuto un paio di annate tra gare spot oltre confine, il diciannovenne figlio d'arte è pronto finalmente a calcare il prestigioso palcoscenico del Campionato Italiano Rally Terra. Reduce da un brillante finale di stagione in Croazia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

