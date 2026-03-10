Raggisolaris spuntati Terza sconfitta di fila

Raggisolaris sono usciti sconfitti per la terza volta consecutiva in una partita contro Consultinvest Loreto Pesaro, conclusa con il punteggio di 72 a 57. I punti di maggior rilievo tra i giocatori di Loreto Pesaro sono stati segnati da Valentini con 15 e Pillastrini con 17, mentre tra gli avversari si sono distinti Graziani e Lomtazde con 7 e 9 punti rispettivamente.

Consultinvest 72 Tema Sinergie 57 CONSULTINVEST LORETO PESARO: Delfino, Del Prete ne, Aglio 2, Machniz ne, Valentini 15, Sgarzini 2, Tognacci 5, Graziani 7, Lomtazde 9, Pillastrini 17, Terenzi. All.: Ceccarelli TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi, Rinaldin 3, Vettori 8, Van Ounsem 4, Romano 7, Longo, Di Pizzo 12, Fragonara 9, Santiangeli 9, Fumagalli 5. All.: Pansa Arbitri: Di Gennaro – Faro - Tommasi Note. Parziali: 20-17; 32-31; 51-48. Tiri da 2: Loreto Pesaro: 1734, Faenza: 13-37; Tiri da 3: Loreto Pesaro: 525, Faenza: 625; Tiri liberi: Loreto Pesaro: 2329, Faenza: 1320; Rimbalzi totali: Loreto Pesaro: 50, Faenza: 38. Uscito per falli: Lomtazde. La Tema Sinergie conferma di essere allergica alle formazioni di bassa classifica e dopo aver perso con Quarrata, cade anche a Pesaro, salita al penultimo posto con questo successo.