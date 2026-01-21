Inter allarme Champions | terza sconfitta di fila contro una big

L’Inter affronta un momento difficile in Champions League, con la terza sconfitta consecutiva contro una squadra di alto livello come l’Arsenal. Questa serie negativa rappresenta un record negativo nella storia dei nerazzurri, sollevando preoccupazioni sulla loro continuità e prestazioni nel massimo torneo europeo. È importante analizzare le cause di questa fase e individuare le strategie per migliorare il rendimento nelle prossime gare.

Allarme Champions in casa Inter. La sconfitta maturata contro l'Arsenal certifica un dato che pesa come un macigno: i nerazzurri incassano il terzo ko consecutivo nella massima competizione europea, una sequenza mai registrata prima nella loro storia. Dopo le cadute contro Atlético Madrid e Liverpool, arriva un nuovo stop contro un'altra big continentale. Il risultato contro l' Arsenal conferma una difficoltà strutturale negli scontri di alto livello. Il dato si allarga anche al quadro generale: sotto la gestione di Cristian Chivu, l' Inter non ha ancora vinto uno scontro diretto tra campionato e Champions League.

