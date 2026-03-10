Raffinerie obiettivo di Israele non Usa

Israele è stato coinvolto in un’operazione mirata contro le raffinerie, mentre gli Stati Uniti non sono stati indicati come obiettivi di questa azione. Secondo fonti ufficiali, il paese ha collaborato attivamente in questo sforzo, seguendo obiettivi che sono risultati diversi rispetto a quelli di altri attori internazionali. La dinamica degli interventi e le responsabilità sono state chiarite attraverso comunicati ufficiali.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Israele è stato un partner davvero forte in questo sforzo, dove i suoi obiettivi erano diversi, li ha perseguiti. In definitiva, noi siamo rimasti concentrati sui nostri. Nel caso particolare, quello non era nostro, quelli non erano i nostri attacchi, o quell'obiettivo, o quello non era necessariamente nostro obiettivo". Lo ha dichiarato il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, rispondendo in conferenza stampa alla domanda sulla scelta di Israele di bombardare le raffinerie in Iran. Lo ribadisce il segretario alla Difesa americano in una conferenza stampa all'11mo giorno di guerra. 🔗 Leggi su Today.it

