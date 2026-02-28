Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver condotto operazioni militari in Iran, secondo quanto dichiarato da Donald Trump in un video pubblicato sul suo account Truth. L’ex presidente ha affermato che l’azione è stata avviata recentemente e che l’obiettivo è eliminare le minacce provenienti dal regime iraniano. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità o sulla portata delle operazioni è stato fornito.

Donald Trump annuncia l’attacco contro l’Iran in un video pubblicato sul suo account Truth. “Poco tempo fa l’esercito degli Stati Uniti ha avviato importanti operazioni militari in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti poste dal regime iraniano, un gruppo di persone crudeli, spietate e terribili. Le sue attività minacciose mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo”, ha detto il presidente Usa. L’offensiva è stata realizzata in maniera congiunta con Israele e ha colpito Teheran, capitale della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele e Usa attaccano l'Iran, l'annuncio di Trump: "L'obiettivo è eliminare le minacce del regime"

Attacco preventivo di Israele e Usa all’Iran. Trump: “L’obiettivo è eliminare le minacce imminenti”Il presidente americano spiega: "abbiamo provato a fare un accordo ma hanno rifiutato".

Usa e Israele attaccano l'Iran, il pugno di Trump sugli ayatollah: "Distruggeremo il regime"In una svolta repentina e di enorme portata geopolitica, lo Stato di Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un massiccio attacco preventivo contro...

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Israele e Usa attaccano l'Iran, le prime immagini del raid: colonne di fumo a TeheranSabato, dopo l'attacco sferrato da Israele sulla capitale iraniana, si è vista una nuvola di fumo salire da una zona a sud di Teheran. Il primo raid evidente ... lapresse.it

Usa e Israele attaccano l'Iran, Trump: Iniziata una grande operazione. Elimineremo il regimeLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. Operazione congiunta con gli Usa. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana. lastampa.it

L'#Iran ha lanciato missili verso #Israele; lo annuncia l'esercito israeliano invitando la popolazione a raggiungere i rifugi. Nel video le esplosioni a Teheran, sotto attacco anche degli Stati Uniti - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Idf: "Lanciati missili verso Israele". Suonano le sirene d'allarme a Tel Aviv. #ANSA x.com