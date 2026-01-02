La squadra biancoverde è stata protagonista di un girone di ritorno eccellente nella scorsa stagione Poi un avvio stentato e ora la sfida salvezza in Romagna Castelfidardo a due volti nel 2025 | prima bello poi sofferente

Il Castelfidardo ha vissuto un 2025 contraddistinto da alti e bassi. Dopo un girone di ritorno positivo nella scorsa stagione, l’avvio del nuovo anno è stato difficile, portando la squadra a confrontarsi con la sfida della salvezza in Romagna. La squadra, guidata dal presidente Sarnari, si prepara a un 2026 in cui dovrà affrontare con determinazione le difficoltà, cercando di risalire la china nella Serie D.

Per il Castelfidardo un 2025 diviso a metà. Bello nella prima parte, da dimenticare nella seconda. Due squadre totalmente diverse quelle allestite dalla società del presidente Sarnari che andrà, in questo 2026, a caccia del miracolo salvezza in D. Il vecchio anno era iniziato per la squadra di mister Giuliodori con due vittorie: nel derby di Senigallia e contro l'Isernia in casa. Ma come dimenticare poi il pari in casa della Samb, regina del girone F di D. Non sono mancati momenti di difficoltà: i tre ko (Civitanovese, Atletico Ascoli e Notaresco) spezzati solo dal pari nel derby casalingo contro la Recanatese, la debacle di Avezzano con quattro gol sul groppone.

