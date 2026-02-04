La dottoressa Giuliana Postiglione, in servizio alla Questura di Benevento, ha ricevuto un riconoscimento importante. È stata nominata Primo Dirigente e potrà partecipare al prossimo corso di formazione per dirigenti. Un passo avanti nella sua carriera che arriva dopo un percorso di impegno e dedizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Importante riconoscimento professionale per la dottoressa Giuliana Postiglione, attualmente in servizio alla Questura di Benevento, nominata Primo Dirigente e ammessa al prossimo corso di formazione dirigenziale. La decisione è stata assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato. Trasferita a Benevento il 21 ottobre 2024, la dottoressa Postiglione ha assunto dal 1° gennaio 2025 l’incarico di reggente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ruolo nel quale sta operando con continuità e competenza. Laureata in Giurisprudenza presso l’ Università degli Studi di Salerno, ha conseguito la specializzazione in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali e un Master di II livello in Criminologia urbana all’ Università Federico II di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nomina a Primo Dirigente: riconoscimento per Giuliana Postiglione, in servizio alla Questura di Benevento

Approfondimenti su Benevento Questura

Mercoledì 14 gennaio alle 10, presso la Questura di Caserta, si terrà la cerimonia di intitolazione della Sala Multimediale alla memoria del Sovintendente Capo Gennaro Autuori e dell’Agente Michele Del Giudice, due agenti uccisi in servizio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Benevento Questura

Argomenti discussi: Polizia di Stato: promozioni e nomine; Marco Colurci promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato a Terni; Vibo Valentia, nuovo vertice alla Squadra Mobile: arriva il Commissario Capo Sergio Leo; Regione, la giunta nomina tre dirigenti generali.

Questura di Cagliari, tre promozioni a primo dirigenteTre promozioni all'interno della Questura di Cagliari. Il primo dirigente Domenico Chierico, rientrato a Cagliari lo scorso aprile per andare a dirigere il Compartimento della Polizia Stradale della ... ansa.it

Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato ha deliberato la promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato del dottor Vittorio La Torre, attuale Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Messina. Nel corso della medesima s - facebook.com facebook

Polizia di Stato, Marco Colurci promosso Primo Dirigente: riconoscimento dal Ministero dell’Interno x.com