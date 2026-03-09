L'attrice Rosanna Arquette ha espresso un forte dissenso riguardo all'uso della N-word nei film di Quentin Tarantino, definendo il suo lavoro come

L'attrice Rosanna Arquette critica duramente l'uso della N-word nei film di Quentin Tarantino. Pur definendo il cult del 1994 "iconico", sostiene che al regista sia stato concesso un "permesso speciale". Il dibattito sull'uso della N-word nel cinema torna al centro della discussione: a riaccenderlo è Rosanna Arquette, che recitò in Pulp Fiction, che in una recente intervista ha criticato apertamente Quentin Tarantino, accusandolo di aver beneficiato di un trattamento di favore per l'uso ripetuto del termine nei suoi film. Tra elogio per Pulp Fiction e critica a Tarantino Il cinema di Quentin Tarantino è da sempre accompagnato da discussioni accese, soprattutto quando si parla del linguaggio utilizzato nei suoi film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Quentin Tarantino, Rosanna Arquette accusa: “L’uso della N-word nei suoi film? Non è arte, è razzista"

