Paul Dano rompe il silenzio e risponde alle parole di Quentin Tarantino. Il regista aveva commentato duramente la sua performance in There Will Be Blood, definendolo “l’attore più debole in SAG”. Ora l’attore di Milano ha deciso di reagire pubblicamente, senza giri di parole.

Milano, 29 gennaio 2026 – Paul Dano ha finalmente risposto alle critiche ricevute da Quentin Tarantino, che lo aveva definito “l’attore più debole in SAG” e aveva messo in discussione la sua performance in There Will Be Blood. La reazione del mondo del cinema è stata immediata e compatta: numerosi attori e registi hanno espresso pubblicamente stima e rispetto per Dano, sottolineando il valore del suo lavoro e ribadendo come le critiche polemiche non riflettano l’apprezzamento diffuso del pubblico e dell’industria. Le critiche di Tarantino. La questione ha avuto origine nell’ episodio del dicembre 2025 del Bret Easton Ellis Podcast, durante il quale Quentin Tarantino ha stilato la sua personale classifica dei migliori film del XXI secolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paul Dano risponde alle critiche di Quentin Tarantino dopo il sostegno di Hollywood

Approfondimenti su Paul Dano Tarantino

Paul Dano rompe il silenzio e risponde alle critiche di Quentin Tarantino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Paul Dano Tarantino

Argomenti discussi: Paul Dano reagisce alle critiche di Quentin Tarantino | Grato che il mondo abbia parlato di me; Paul Dano risponde ai commenti deboli dell’attore di Quentin Tarantino; Paul Dano risponde alle critiche di Quentin Tarantino esprimendo gratitudine per l'attenzione ricevuta; Elon Musk ha annunciato la fine della produzione di Tesla Model S e Model.

Paul Dano risponde alle critiche di Quentin Tarantino dopo il sostegno di HollywoodDopo le dure parole del regista su ‘There Will Be Blood’, Paul Dano rompe il silenzio ringraziando pubblicamente colleghi e fan che lo hanno difeso ... quotidiano.net

Paul Dano risponde a Quentin Tarantino: ecco cosa ha detto sulle critiche del registaPaul Dano ha rilasciato a Variety un commento sull'aspra critica che gli ha rivolto Quentin Tarantino non molto tempo fa. hynerd.it

#PaulDano rompe il silenzio dopo le dure critiche di #QuentinTarantino alla sua interpretazione ne Il petroliere, il film del 2007 diretto da Paul Thomas Anderson considerato una pietra miliare del cinema contemporaneo. Le parole del regista hanno scatenato - facebook.com facebook

La reunion di Paul Dano, Toni Collette, Abigail Breslin e Greg Kinnear al Sundance Film Festival per i 20 anni di Little Miss Sunshine. x.com