Kim Kardashian che nonostante tutto continua a sponsorizzare Ye e i suoi capi
Kim Kardashian continua a indossare gli stivali creati da Ye, nonostante le vicende passate. La super influencer, anche dopo il divorzio, mantiene un legame con i capi dell’ex marito, dimostrando che il suo apprezzamento per le sue creazioni rimane intatto. Questa scelta evidenzia come, in certi casi, i rapporti personali e il mondo della moda possano intrecciarsi in modo complesso e duraturo.
La super influencer indossa ancora gli stivali realizzati dal suo ex. Un sospiro nostalgico e la conferma che, divorzio o no, il suo amore per i capi realizzati da Ye non è mai finito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
